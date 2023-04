Seite 2 ► Seite 1 von 2

Pfaffenhofen (ots) - Mit der Erstausgabe des Hauskatalogs "Ready2Print" brachtedie Rupp Gebäudedruck GmbH den weltweit ersten Katalog für 3D-gedruckte Häuserheraus. In Kürze dreht nun der firmeneigene Hausdrucker wieder seine Runden unddruckt ein Einfamilienhaus aus dem Katalog: Haus Calla ist ein zweigeschossigesEinfamilienhaus mit großer Dachterrasse und wird im Sendener OrtsteilWitzighausen entstehen. Mit diesem und weiteren Projekten will die noch jungeFirma aus dem bayerischen Pfaffenhofen zeigen, dass Bauen auch weiterhinbezahlbar ist."Die bürokratischen Mühlen in Deutschland mahlen eben langsam", lacht SebastianRupp, Mitbegründer der Rupp Gebäudedruck GmbH. "Das an sich immer etwas zäheGenehmigungsverfahren lief bei der Stadt Senden und dem Landratsamt Neu-Ulmallerdings völlig reibungslos, und so liegt nun die Baugenehmigung vor. Wirgehen jetzt in die Detailplanungen und werden voraussichtlich im Sommeranfangen, das Haus zu drucken", so der angehende Bauingenieur. Für ihn und seineCo-Gründer Fabian Rupp und Yannick Maciejewski ist es nicht das erste Haus ausdem Drucker. Trotzdem sei jedes Haus einzigartig und aufregend: "Wir kommen jaselbst aus dem klassischen, sehr traditionsbewussten Handwerk. Mit demGebäudedruck haben wir eine Technologie gefunden, die Tradition und Moderneverbindet. Dazu forschen und entwickeln wir auch selbst viel, beispielsweiseneue, nachhaltigere Betonmischungen. Denn wir sind überzeugt davon, dass derGebäudedruck die Zukunft des Bauens ist und Chancen eröffnet, woAlthergebrachtes an Grenzen stößt."Hohe Zinsen und fehlende Förderung halten viele Bauherren abDieser Ansatz ist aktueller denn je, denn der Baubranche insgesamt geht esmomentan nicht gut. Gerade erst veröffentlichte das Statistische Bundesamt neueZahlen, wonach allein die Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um mehr als 28Prozent zurückgegangen sind. Das sei vor allem auf die gestiegenen Baupreise undschlechtere Finanzierungsmöglichkeiten zurückzuführen, vermuten die Statistiker.Sebastian Rupp teilt diese Einschätzung: "Zwar sind wir bei den reinen Baukostenaktuell wieder auf dem Preisniveau von vor dem Ukraine-Krieg. Aber die hohenZinsen für Bankdarlehen und nicht zuletzt der Wegfall der bisherigenKfW-Förderung machen es angehenden Bauherren und somit auch der Baubrancheschwer."Bauen soll bezahlbar bleiben und nachhaltig werden: Der Gebäudedruck macht'smöglichUmso wichtiger ist es den Gründern von Rupp Gebäudedruck, zu zeigen, dass derBau per Gebäudedruckverfahren eine echte und auf lange Sicht auch preislichattraktive Alternative zu herkömmlichen Bauweisen ist. "Wir können für ein