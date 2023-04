Ein Start-up und zwei DAX-Unternehmen für disruptive Geschäftsmodelle ausgezeichnet / Bain und manager magazin verleihen "Game Changer Award" zum achten Mal

Berlin (ots) -



- Enpal, Porsche und Siemens Healthineers sind die Preisträger 2023

- Der Award wird in den drei Kategorien "Customer Experience", "Product &

Service Innovation" und "Operations of the Future" vergeben

- Galaveranstaltung wird durch hochkarätig besetztes Round-Table-Gespräch

abgerundet, bei dem das Thema künstliche Intelligenz im Fokus steht



Enpal B.V., Porsche AG und Siemens Healthineers AG heißen in diesem Jahr die

Preisträger des "Game Changer Award". Den renommierten Wirtschaftspreis haben

die internationale Unternehmensberatung Bain & Company und das manager magazin

bereits zum achten Mal verliehen. Die Galaveranstaltung mit mehr als 200

geladenen Gästen fand am Donnerstagabend im Motorwerk in Berlin statt.