Die YOC AG hat gestern den Geschäftsbericht für 2022 vorgelegt, der den in den vorläufigen Zahlen bereits angedeuteten starken Verlauf bestätigt. Der Jahresausblick liegt zwar ergebnisseitig leicht unter unseren bisherigen Prognosen, unterstreicht in Summe jedoch, dass die AdTech-Gruppe den Gesamtmarkt weiterhin deutlich outperformen dürfte.



Top und Bottom Line entsprechen den vorläufigen Zahlen - 24,4% Umsatzwachstum bei Verbesserung der Profitabilität: Zum Ende des Geschäftsjahres standen Konzernerlöse i.H.v. 23,4 Mio. Euro zu Buche, was einer Steigerung von 24,4% yoy entspricht. Mit rd. 34% yoy konnte die Gruppe insbesondere in den internationalen Märkten zulegen (Umsatzanteil 2022: 44,3%). In der positiven Entwicklung der Rohertragsmarge (2022: 47,2%; +1,3PP yoy) zeichnet sich zudem der Kostenvorteil vollständig eigener Technologie ab. Bereinigt um den Ergebnissondereffekt aus dem Vorjahr, der aus der Entkonsolidierung der spanischen Tochtergesellschaft resultierte (ca. 0,2 Mio. Euro), konnte die Gruppe die Nettogewinnmarge wie bereits seit 2020 in den vergangenen Jahren steigern (2022: 10,0%; +0,2PP yoy).



Veröffentlichte Guidance für 2023 verdeutlicht Fortsetzung des starken Wachstumskurs: Der kommunizierte Ausblick für das laufende Geschäftsjahr liegt zwar im Ergebnis leicht unter unseren bisherigen Erwartungen, unterstreicht jedoch nach wie vor die attraktiven Wachstumsaussichten. So wurden inklusive der Übernahme der finnischen Gesellschaft, die einen Umsatzbeitrag im niedrigen einstelligen Millionenbereich liefern dürfte, Konzernerlöse für 2023 i.H.v. 29-30 Mio. Euro in Aussicht gestellt, was einer Zunahme ggü. 2022 von 23,8-28,0% yoy entspricht. Das Unternehmen erwartet darüber hinaus ein EBITDA zwischen 4,0 und 4,5 Mio. Euro (MONe bisher: 4,7 Mio. Euro), was letztendlich in einem Konzernergebnis von rd. 2,5 bis 3,0 Mio. Euro münden dürfte (MONe bisher: 3,2 Mio. Euro). Während nach Angaben des Online-Vermarkterkreises (OKV) das Gesamtwachstum in 2022 im deutschen Display-Werbemarkt durch ein schwaches Q4 mit 1,1% yoy deutlich unter den Erwartungen lag, dürfte sich YOC u.E. durch die High Impact-Formate sowie die eigene VIS.X-Plattform deutlich besser schlagen als der Gesamtmarkt, was sich auch in der ausgegebenen Guidance widerspiegelt.



Positiver Newsflow dürfte zeitnah folgen - renommiertes Marktforschungsinstitut Nielsen geht in die 3. Runde: Nachdem bereits die ersten zwei Studien eindrucksvoll die höhere Wirksamkeit der High Impact-Werbeformate von YOC nachweisen konnten, erwarten wir auch von der aktuellen Analyse mit dem Titel: "From Awareness to Action: Does High Impact Advertising provoke User Engagement?" überdurchschnittliche Ergebnisse der eigenen Werbeformate. Bezüglich der Ergebnisauswertung und der gewonnenen Erkenntnisse veranstaltet YOC mit Nielsen am 4. Mai ein exklusives Webinar.



Fazit: Wir erachten das Mittelfristpotenzial insbesondere durch die sich abzeichnende Skalierbarkeit des Plattformgeschäftsmodells weiterhin als attraktiv und bekräftigen nach Fortschreibung des DCF-Modells unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 21,00 Euro.





