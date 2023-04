Die Nettoumsatzerlöse sind auf 256,5 Mio. € gestiegen, was gegenüber 2021+ 10,9 % entspricht; EBITDA ist auf 33,6 Millionen Euro gestiegen (+ 4,3 % gegenüber 2021); das Konzernbetriebsergebnis ist mit 9,4 Millionen Euro auf Vorjahresniveau; der konsolidierte Jahresüberschuss von 1,2 Millionen Euro ist gegenüber 4 Millionen Euro im Jahr 2021 niedriger: Das sind die Eckdaten des konsolidierten Konzerns für 2022.

„Im Jahr 2022 hat Esaote mit einer Umsatzsteigerung von fast 11 % einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Die Gruppe bestätigt ihre Wachstums- und Innovationsziele und positioniert sich unter den weltweit führenden Akteuren in der diagnostischen Bildgebung. Ein noch bedeutenderes Ergebnis, wenn wir das komplexe makroökonomische Szenario des Jahres 2022 betrachten, das durch den Anstieg der Kosten für Rohstoffe, Komponenten, Energie und Transport sowie die Schwierigkeiten und Verzögerungen in den Produktionsketten gekennzeichnet war. Trotzdem ist es uns gelungen, die Kontinuität der Produktion zu gewährleisten, die Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen und den Umsatz in den drei strategischen Sektoren zu steigern: Ultraschall, Magnetresonanztomographie und medizinische IT – kommentierte Franco Fontana, CEO von Esaote S.p.A. Der höhere Auftragsbestand zum Jahresende, eine weitere äußerst wichtige Kennzahl, ermöglichte es uns, das Jahr 2023 im ersten Quartal mit einem im Vergleich zu 2022 stark steigenden Umsatz zu starten. Dies ist eine Bestätigung der Richtigkeit unserer Strategie, die sich auftechnologische Innovation und Wachstum in Märkten mit hohem Potenzial konzentriert."