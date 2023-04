Wirtschaft Sicherheitsbedenken wegen chinesischer Technik der Bundeswehr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verteidigungspolitiker der Ampelkoalition und der Opposition haben sich besorgt über den Einsatz von chinesischer IT-Technik in den Kommunikationsinfrastrukturen der Bundeswehr geäußert. So sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), dem "Handelsblatt": "Sollten Komponenten verbaut sein, die die Sicherheit der Bundeswehr und damit der Bundesrepublik in irgendeiner Form tangieren, muss darauf selbstverständlich reagiert werden."



Die Frage bedürfe nun dringender Klärung. Der Vize-Vorsitzende des Ausschusses, Henning Otte (CDU), verlangt nun von der Ampelregierung "umfassend" zu klären, wo und welche chinesische IT-Technik in der Kommunikation der Bundeswehr zum Einsatz komme. "Anschließend müssen Bestandteile, die umgehend adäquat ersetzt werden können, ausgetauscht werden", sagte er dem "Handelsblatt".