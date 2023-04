Regionale Kreditinstitute gegen gesetzliche Regelungen zum Schutz von Geldautomaten/ Kreditinstitute haben großes eigenes Interesse daran, ihre Geldautomaten effektiv zu sichern

München (ots) - Die zahlreichen Automatensprengungen bereiten den Sparkassen und

Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern große Sorge. "Die Institute ergreifen

selbst Maßnahmen zum besseren Schutz, dazu sind keine gesetzlichen Vorgaben

erforderlich", sagte Gregor Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbands

Bayern (GVB) am Freitag in München. Auch Prof. Dr. Ulrich Reuter, Präsident des

Sparkassenverbands Bayern (SVB), lehnt Forderungen aus der Politik, Banken mit

gesetzlichen Maßnahmen zu besserem Schutz der Geldaustomaten zu zwingen,

entschieden ab: "Die Banken und Sparkassen selbst haben das größte Interesse

daran, ihre Geldautomaten zu schützen. Derzeit passiert viel, auch in enger

Abstimmung mit dem Bayerischen Landeskriminalamt und der Polizei. Eine pauschale

gesetzliche Pflicht schießt weit über das Ziel hinaus."



Zu den Maßnahmen zählten beispielsweise mechanische Verstärkungen,

Videoüberwachungs- und Einbruchmeldeanlagen, Geldeinfärbesysteme, die das Geld

im Fall einer Sprengung unbrauchbar machen, oder ein Nachtverschluss von

SB-Foyers in Gebäuden, in denen sich Geldautomaten befinden. "Von gesetzlichen

Vorgaben halte ich nichts, weil es immer einer individuellen Betrachtung je nach

Risiko des Standorts bedarf. Ein freistehender Geldautomat in der Nähe einer

Autobahnauffahrt muss anders geschützt werden als ein Gerät in einem über Nacht

geschlossenen Einkaufszentrum oder neben einer Polizeiwache", mahnte Scheller.

"Auch beim Schutz von Geldautomaten müssen Kosten und Nutzen in einem

vernünftigen Verhältnis stehen."