Ineratec und Ferrostaal Chile kündigen Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von E-Fuel-Projekten in Chile an

Santiago, Chile (ots) - Ineratec, ein weltweit führendes Unternehmen im

Power-to-X Bereich, und Ferrostaal Chile, ein renommiertes Ingenieur- und

Bauunternehmen, haben eine strategische Kooperationsvereinbarung für die

gemeinsame Entwicklung von E-Fuel-Projekten in Chile bekannt gegeben. Ziel der

Partnerschaft ist der Auf- und Ausbau von Produktionskapazitäten für E-Fuels in

Chile, um saubere und nachhaltige Energielösungen zur Unterstützung der

Energiewende zu fördern.



Die Zusammenarbeit wurde bei einem hochrangigen Treffen am Freitag, den 21.

April 2023, besiegelt, an dem Vertreter von Ineratec, Ferrostaal Chile, der

chilenische Energieminister Diego Pardow, die deutsche Botschafterin Irmgard

Fellner und Annika Schüttler von der Deutsch-Chilenischen Handelskammer (AHK)

teilnahmen. Das Treffen unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit von

öffentlichem und privatem Sektor, um die Agenda für saubere Energie in Chile

voranzutreiben.