Dr. Reuter Investor Relations - Frequentis digitalisiert die maritime Kommunikation

So vielfältig wie die Einsatzbereiche sind auch die Kommunikationssysteme, die auf dem Meer eingesetzt werden. Spezialisten, die wie das österreichische Unternehmen Frequentis hier unterwegs sind, adressieren drei unterschiedliche Märkte. An erster Stelle zählen dazu Organisationen, die auf den Weltmeeren für Such- und Rettungsaktionen verantwortlich sind. In der Regel sind die nationalen Küstenwachen dafür zuständig. In etlichen Ländern liegt die Zuständigkeit dagegen beim Militär oder bei Einheiten des Transport- oder des Innenministeriums.

Die Hafenbehörden sind das zweite Kundensegment. Deren wichtigste Produktgruppe, wie sie auch Frequentis entwickelt und liefert, sind Überwachungssysteme für maritime Kontrollzentralen, mit denen sich die Wartezeiten für Schiffe effizient verringern lassen. Damit verbunden ist ein klarer kommerzieller Nutzen. Verbessert sich die Abstimmung bei den nachgeordneten logistischen Prozessen, können die jeweiligen Häfen dank der guten technologischen Ausstattung eine größere Zahl von anlaufenden Schiffe abwickeln und zugleich die Umwelt weniger belasten und höhere Gewinne erzielen. Die Coastal Surveillance Systems, also die Anwendungen, wie sie die Küstenwache für den Grenzschutz benötigt, sind die dritte Umsatzsäule.

In diesen drei Geschäftsfeldern ist Frequentis seit 1999 aktiv. Anders als in der Flugsicherung, dem umsatzstärksten Markt von Frequentis, vollziehen sich die technologischen Anpassungen im maritimen Bereich sehr langfristig. Langfristig bedeutet hier über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, in denen Standardisierungen und Reglementierungen implementiert werden.

Aus diesem Grund sind die Zielmärkte technologisch völlig heterogen strukturiert. Erfolgsentscheidend bei der Kundenakquise sei es, maßgeschneiderte Lösungen für die teilweise völlig unterschiedlichen technologischen Ausstattungen zu entwickeln, erläutert Khashayar Saravandi-Rad, Vice President Maritime bei Frequentis. „Wir haben in der maritimen Welt mit einer Vielfalt von inhomogenen Subsystemen zu tun, angefangen von Funksystemen und Radaranlagen über offene analoge Kommunikationssysteme bis hin zu eigenen Systemen für das Management innerhalb der einzelnen Häfen.“ Daraus resultiere eine Vielzahl von Problemfeldern. So müssten bei Störfällen oder Notrufen die Daten noch in verschiedene Systeme manuell eingegeben werden: „Jede Systemeingabe ist eine potenzielle Fehlerquelle und die Prozeduren sind zeitraubend. Dementsprechend groß ist der Bedarf an einer integrierenden Lösung, welche diese Subsysteme harmonisiert.“