Passau (ots) - Es begann 2013 mit einer starken Vision zur umfassendenVernetzung von Daten und einem Startteam von drei Personen. Damals noch alsPassauer Start-up und unter dem Namen ONE LOGIC. Anfang des Jahres hat sich dasSoftwareunternehmen zu One Data umfirmiert und beschäftigt mittlerweile rund 300Mitarbeitende aus 30 Nationen. Über 70 Kunden nutzen die Software derData-Science und AI-Spezialisten, um aus den gewaltigen Datenmengen mithilfe vonArtificial Intelligenz (AI) echten Mehrwert zu schöpfen, darunter Unternehmenwie die SCHOTT AG, die thyssenkrupp Steel Europa AG oder die Markant AG, Europasgrößte Handelskooperation.Vor allem in den vergangenen Jahren ist das Unternehmen mit seiner Software OneData Cartography rasant gewachsen, so dass sich die Anzahl der Mitarbeitendenseit 2020 verdoppelt hat. Experten aus über 30 Nationen arbeiten an den vierStandorten Passau, München, Frankfurt und Berlin - und ein Ende desWachstumskurses ist nicht in Sicht. Das liegt vor allem daran, dass mit One DataCartography eine passgenaue Software für einen hochaktuellen und grundlegendenWandel bereitsteht, was den Umgang mit Daten angeht. Data Mesh - so derFachbegriff des sozio-technischen Ansatzes - bringt die Datenhoheit wiederzurück zu den eigentlichen Experten in den Fachabteilungen von Unternehmen."'Dezentralität' und 'Datenprodukte' heißen die Schlagworte. Sie versprechennicht weniger als die vollständige und nachhaltige Wertschöpfung aus sämtlichenUnternehmensdaten", erklärt Dr. Andreas Böhm, Gründer und Geschäftsführer derOne Data GmbH .80 Prozent Zeitersparnis bei der Datenaufbereitung"Alle Unternehmen streben nach mehr Produktivität, Wertschöpfung undNachhaltigkeit. Was Sie dafür aber zunächst brauchen, ist eine Software, mit dersie sämtliche Daten verstehen, verknüpfen und qualitätsgesichert nutzen können -egal in welchen Silos sie derzeit liegen. Genau das war meine Vision und dieseAufgabe leistet unsere Software, stark automatisiert und per AI", bringt Böhmdas Produkt und die Erfolgsgeschichte von One Data auf den Punkt. Viele Konzeptefür den Umgang mit Daten sind demnach zu starr und so liegen die Daten ungenutztin Data Lakes oder Data Warehouses.Hier ist mit dem Data-Mesh-Ansatz seit einigen Jahren ein neuer Trend zubeobachten, der auf einen dezentralen Umgang mit Daten setzt: "Die Fachbereichevon Unternehmen verwalten ihre Daten wieder selbst - sie kennen sie ja auch ambesten -, stellen sie aber qualitätsgesichert dem gesamten Unternehmen für dieWertschöpfung zur Verfügung. Das nennt man dann 'Datenprodukte' und ebendie kannman mit unserer Software kollaborativ, in hoher Qualität und sehr schnell