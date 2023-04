Analysierendes Institut: UBS Analyst: Lloyd Walmsley Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC Aktieneinstufung neu: positiv Kursziel neu: 125 Kursziel alt: 125 Währung: USD Zeitrahmen: 12m

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen durch die Bank übertroffen, schrieb Analyst Lloyd Walmsley am Freitag in einer ersten Reaktion. Der Wachstumsabschwung bei AWS im April habe den Aktien nachbörslich aber den Zahn gezogen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 01:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 01:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

