Neuer Marc Cain Store in Kuwaits größter Shoppingmall (FOTO)

Bodelshausen (ots) - Marc Cain baut seine Markenbekanntheit im arabischen Raum

weiter aus. Das deutsche Premiumlabel eröffnete am 14. April im Herzen Kuwaits

einen Store in The Avenues, einer der größten Malls im Mittleren Osten.



Nach großem Erfolg mit dem ersten Verkaufspunkt in der Arraya Mall, Kuwait,

erweitert Marc Cain seine Präsenz vor Ort nun mit einem Franchise-Store. Der

neue Standort, The Avenues, dessen Strahlkraft über den gesamten arabischen Raum

reicht, bietet seinen Besuchern Einkaufsmöglichkeiten im gehobenen Segment mit

über 1.000 Shops aus aller Welt.