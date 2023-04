Ausgezeichnet! FRANCHISE AWARDS 2023 in Berlin verliehen (FOTO)

Berlin (ots) -



- Franchisesystem des Jahres ist L'Osteria

- Für die beste Franchisegründung des Jahres wurde Karsten Bucksch, Home Instead

Jena-Weimar, ausgezeichnet

- Der Nachhaltigkeitspreis des Franchiseverbandes geht an VOM FASS



Im Rahmen des Franchise Forums 2023 wurden am 27. April die Franchise Awards in

Berlin verliehen und damit die besten Einreichungen in den Kategorien bestes

Franchisesystem, beste Franchisegründung sowie für den Nachhaltigkeitspreis des

Deutschen Franchiseverbandes geehrt. Aus den 30 Bewerbungen hatte die Fachjury

pro Awardkategorie jeweils drei Nominierte auf die Shortlist für die

renommierten Auszeichnungen gesetzt und die Preisträger des Jahres 2023 in einer

feierlichen Award Celebration bekannt gegeben. Die Ausgezeichneten sind: