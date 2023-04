Seite 2 ► Seite 1 von 2

Oberreichenbach (ots) - Vivien Schaible ist die Gründerin und Geschäftsführerinder VS RecruitingFabrik GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützt sie kleineund mittelständische Unternehmen aus Industrie und Handwerk bei der Gewinnungqualifizierter Fachkräfte aus ihrer Region. Dabei setzt sie bevorzugt aufdigitale Lösungen und innovative Methoden. Hier erfahren Sie, wie digitaleLösungen das Recruiting revolutionieren.In Zeiten des Fachkräftemangels steht die deutsche Handwerks- undIndustriebranche vor großen Herausforderungen. Qualifizierte Mitarbeiter werdenüberall händeringend gesucht. Daran hat auch die schwächelnde Wirtschaftslagekaum etwas geändert. Aufgrund des demografischen Wandels wird sich das Problemin Zukunft vermutlich sogar noch weiter verschärfen. In der Folge erkennen immermehr Handwerks- und Industriebetriebe die Notwendigkeit, neue Wege zu gehen. Siewissen, dass ohne Veränderung ein Nachteil im Wettbewerb für sie entsteht. Um inder heutigen Zeit geeignete Fachkräfte zu finden, braucht es digitale Lösungen.Vor allem die Nutzung von Social Media hat sich in diesem Zusammenhang alswirkungsvoll erwiesen, um den War for Talents zu gewinnen. "Social Recruitinggilt heutzutage aus gutem Grund als eine der wichtigstenRekrutierungsmaßnahmen", weiß Vivien Schaible von der RecruitingFabrik. "Dennochsehen die meisten Handwerks- und Industrieunternehmen nicht die Notwendigkeit,das Thema professionell anzugehen." Gemeinsam mit ihrem Team hat dieRecruiting-Expertin es sich zur Aufgabe gemacht, kleine und mittelständischeUnternehmen dabei zu unterstützen, qualifizierte Fachkräfte aus ihrer Region zufinden. Dafür macht sie sich die Algorithmen von Social Media zunutze. Wiedigitale Lösungen das Recruiting revolutionieren, hat Vivien Schaible imFolgenden zusammengefasst.Warum Handwerks- und Industriebetriebe heute nicht mehr um digitaleRecruiting-Lösungen herumkommenDer Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel. Um auch heute noch erfolgreichMitarbeiter rekrutieren zu können, müssen Handwerks- und Industriebetriebe daherzunächst verstehen, dass es heute nicht mehr die Fachkräfte sind, die sich beiden Unternehmen bewerben, sondern dass es an ihnen liegt, diese Kandidaten vonsich zu überzeugen. Schließlich haben qualifizierte Kandidaten heute mehr dennje die Möglichkeit, sich ihren Arbeitsplatz frei aussuchen zu können. Für dieBetriebe heißt das, in die Sichtbarkeit zu kommen und so qualifizierteFachkräfte für sich zu gewinnen. Mit den herkömmlichen Methoden derMitarbeitersuche stoßen Handwerks- und Industriebetriebe hier jedoch schnell anihre Grenzen. Nicht nur kommt es zu enormen Streuverlusten - selbst über