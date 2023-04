München (ots) - Julia Ricks, bisher Global Head of Business Line Travel, Europ

Assistance Holding, wird mit Wirkung zum 1. Mai 2023 neue Chief Executive

Officer der Europ Assistance Deutschland. Julia Ricks berichtet an Pascal

Baumgarten, CEO Nord-, Mittel- und Osteuropa, Asien und Südafrika. Sie folgt auf

Vincenzo Reina, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen

beruflichen Herausforderungen zu widmen.



Pascal Baumgarten (CEO Nord-, Mittel- und Osteuropa, Asien und Südafrika): "Ich

danke Vincenzo für seine herausragenden Leistungen als CEO der Europ Assistance

Deutschland seit 2019, während seiner insgesamt 30-jährigen erfolgreichen

Tätigkeit in der Generali Group und freue mich Julia als neue CEO in Deutschland

begrüßen zu dürfen. Julia blickt auf eine langjährige internationale Erfahrung

und tiefes Wissen über unsere Branche und deren Zukunft und ich freue mich sehr

auf unsere Zusammenarbeit."





Julia Ricks (51) studierte Internationales Management an der Thunderbird School of Global Management in Glendale, Arizona. In ihrer beruflichen Laufbahn blickt sie auf viele Jahre in der Management Beratung in der Finanzbranche zurück. Nach diversen Stationen im Versicherungssektor war sie zuletzt als Global Head of Business Line Travel bei Europ Assistance in Paris tätig.

ÜBER EUROP ASSISTANCE

Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "You live, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Connected Living, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- und Serviceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit, Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200 Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmen in Deutschland und weltweit.