Wenn Thunfisch, dann aus nachhaltiger Fischerei! / Am 2. Mai ist Welt-Thunfischtag (FOTO)

- Beliebt: Thunfisch ist die beliebteste Fischart weltweit.

- Gefährdet: Einige Bestände sind überfischt, andere haben sich erholt.

- Deutschland: Das Thunfischangebot ist heute vier Mal so nachhaltig wie vor

vier Jahren.

- Österreich: Nur eines von fünf Thunfischprodukt besteht den

Nachhaltigkeits-Check.

- Schweiz: Das Land ist und bleibt der Welt nachhaltigster Thunfischmarkt.



Am 2. Mai findet der "Welt-Thunfischtag" statt: Die Vereinten Nationen rufen ihn

seit 2016 jährlich aus, um VerbraucherInnen, Politik und Handel zu

sensibilisieren und zum Nach- und Umdenken anzuregen. Thunfisch, so auch der

Appell des MSC (Marine Stewardship Council), ist eine wertvolle Ressource, die

wir in Maßen und nur aus nachhaltigem Fang konsumieren sollten.