Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,00 € , was einem Rückgang von -21,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Analysierendes Institut: BARCLAYS Analyst: Hassan Al-Wakeel Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA Aktieneinstufung neu: neutral Kursziel neu: 34 Kursziel alt: 34 Währung: EUR Zeitrahmen: 12m

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 43,35EUR gehandelt.

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Entwicklung dürfte sich im Jahresverlauf bessern, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 12:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 16:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Equal Weight'

