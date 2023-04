Smart Investor: "...werden Kollaps dieses Wirtschafts- und Geldregimes erleben"

20 Jahre Smart Investor Es waren 20 bewegte Jahre in Wirtschaft, Politik und an den Börsen. Egal, ob Finanzkrise, Lehman-Pleite, Corona-Crash oder Hochinflation, mit Smart Investor saßen Sie nicht in der berüchtigten "ersten Reihe", in der Ihnen die Staats- und Konzernmedien routiniert Sand in die Augen streuen.

Nein, Smart Investor nahm – und nimmt Sie gerne auch weiter – mit in den Backstage-Bereich, wo Hintergründe beleuchtet, Zusammenhänge aufgezeigt und seit mehr als zwei Jahrzehnten eine fundierte zweite Meinung als Alternative zum medialen Einheitsbrei angeboten wird. Zudem ließ Smart Investor aus Anlass des 20jährigen Jubiläums dieses Mal Smart Investor-Chefredakteur Ralf Flierl selbst auf den Zahn fühlen.

Family Business – stabil ans Performanceziel

Familiengeführte Unternehmen weisen durchschnittlich eine höhere jährliche Rendite auf als Unternehmen ohne Familieneinfluss, so das Ergebnis einer Untersuchung der UBS. Smart Investor erläutert, warum dies so ist und stellt Ihnen vier ausgesuchte internationale Familienunternehmen vor. Vielversprechende heimische Einzelwerte mit Familieneinfluss werden ebenfalls präsentiert.



Freiheitsdenker Roland Baader – Der Superspreader

Anlässlich der Verleihung der ROLAND BAADER-Auszeichnung 2023 an Chefredakteur Ralf Flierl portraitiert Smart Investor Stationen und Werke des Autors, Volkswirts und Freiheitsdenkers Roland Baader, der sich wie kein Zweiter verdient gemacht hat bei der Verbreitung der Ideen der Österreichischen Schule der Nationalökonomie in Deutschland.



Deutsche Energiewende – was ideologisch nicht passt, wird passend gemacht:

Für die einen ist es die Energiewende, für die anderen eher ein verkorkster deutscher Sonderweg – Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, Abschaltung aller Atommeiler sowie Wind- und Solarenergie als fadenscheiniger Ersatz ohne hinreichende Berücksichtigung der Grundlastfähigkeit. Hinzu kommt, dass auch Aspekte der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung nicht so unproblematisch sind, wie behauptet wird.

Auf der Suche nach Freiheit

The Human Freedom Index ist ein guter Indikator für freiheitliche Lebensverhältnisse in der Welt. Smart Investor nimmt die Zahlen unter die Lupe und zeigt, dass die Freiheit in Europa stellenweise noch immer relativ großgeschrieben wird.



Banken, Gold und Krypto – wenn der Kaiser keine Kleider hat

Smart Investor wirft im Gespräch mit Ronald-Peter Stöferle und Mark Valek, Partner der Incrementum AG, einen Blick auf die Bankenkrise, Chancen der Edelmetalle und die Situation an den Krypto-Märkten.



Dies und noch vieles mehr im neuen Smart Investor 5/2023.

Text: Ralf Malisch, Smart Investor