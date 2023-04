DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CRH auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CRH nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Im Segment Wohnungsbau zögen die zu erwartenden dunklen Wolken auf, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussichten auf eine Neubewertung der Aktien des irischen Baukonzerns seien aber intakt./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 07:22 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

