EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK; OTCQX: ECGFF) hat seine sechs Jahre alte Machbarkeitsstudie zu seinem Graphitprojekt Epanko in Tansania auf den neuesten Stand gebracht und aktuelle Kapitalkosten, Betriebskosten und Graphitpreise mit allen wesentlichen Annahmen vorgelegt. Die neuen Zahlen zeigen, dass Epanko ein Graphitprojekt von Weltklasse werden kann.

Die wichtigsten Finanzkennzahlen für das Projekt lauten: Ungeprüfter NPV10 vor Steuern von 348 Millionen US$ (gegenüber 211 Millionen US$); ungeprüfter interner Zinsfuß (IRR) 36%, durchschnittliches jährliches EBITDA über die ersten 10 Jahre von 79 Mio. US$; Kapitalkosten vor der Produktion: 134 Millionen US$. Erst vor wenigen Tagen (am 17. April 2023) hatte Ecograf den Epanko-Rahmenvertrag mit der tansanischen Regierung unterzeichnet, der eine zentrale Voraussetzung für die Finanzierung und für eine endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt darstellt.

Die Entwicklung von Epanko fällt mit einem starken wirtschaftlichen Umfeld in Tansania unter der neuen Regierung zusammen, die neue Infrastrukturen und Investitionen im Wert von über 45 Milliarden US-Dollar plant.

In der ersten Ausbaustufe will Ecograf eine „Oxide First“-Strategie realisieren. Bei minimalen zusätzlichen Kapitalkosten wird dadurch die Produktionskapazität um 22% auf 73.000 Tonnen pro Jahr gesteigert. Die Betriebskosten verringern sich durch weniger Bohr- und Sprengarbeiten sowie geringeren Umschlag und geringeren Verbrauch von Reagenzien. Die Lebensdauer der Mine in Phase 1 verlängert sich auf 18 Jahre, wobei ein erheblicher Spielraum für weitere Ausbaustufen besteht. Metallurgische Testarbeiten unterstützen einen einfacheren Flotationskreislauf mit nur einer Linie, wodurch die Kapitalkosten gesenkt und das Prozessrisiko verringert wird. Die Verringerung des Abraumverhältnisses für Abfälle von 0,44 auf 0,27 führt zu niedrigeren Abbaukosten.

Hinzu kommt die Verschiebung von 6 Mio. US$ an Investitionen für den Fresh Ore-Sulfidkreislauf und den Absetzteich sowie die weitere Optimierung durch die geplante Anbindung an das Stromnetz der nahegelegenen Stadt Mahenge. Und die Evaluierung einer mehrstufigen Erweiterung von Epanko mit dem Ziel einer Produktion von 300.000 Tonnen pro Jahr ist ebenfalls bereits im Gange.

Bereits in der Machbarkeitsstudie von 2017 hatten die Ingenieure von SRK bestätigt, dass alle technischen Bereiche der geplanten Erschließung von Epanko so weit fortgeschritten sind, dass sie den Anforderungen der internationalen Projektfinanzierungsstandards entsprechen und die Umwelt- und Sozialmanagementplanung und die dazugehörigen Folgenabschätzungen mit der einschlägigen tansanischen Gesetzgebung, den Leistungsstandards der International Finance Corporation („IFC“) und den Richtlinien der Weltbankgruppe für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit übereinstimmen.

Die Unterzeichnung des Rahmenabkommens am 18. April war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur endgültigen Investitionsentscheidung. Die wichtigsten Bedingungen sind: Ein neues Joint-Venture-Unternehmen Duma TanzGraphite zur Erschließung und zum Betrieb von Epanko, an dem EcoGraf mit 84 % und die Regierung mit 16 % beteiligt sind (siehe Mitteilung vom 18. April 2023). Duma TanzGraphite wird eine neue Sonderbergbaulizenz für die gesamte Lebensdauer von Epanko erhalten, eine wichtige Voraussetzung für die Projektfinanzierer. Die Regierung und EcoGraf werden zusammenarbeiten, um die Finanzierung für die Erschließung von Epanko zu sichern. Die Regierung wird Genehmigungen und Zulassungen für die Erschließung und den Betrieb von Epanko erleichtern.



Abbildung 1: Unterzeichnung des Rahmenabkommens, Minister für Mineralien Hon. Doto Biteko (rechts), Schatzkanzler Nehemiah Mchechu (links), Ihre Exzellenz Samia Suluhu Hassan (Mitte), Geschäftsführer Andrew Spinks und Direktor Christer Mhingo.

Fazit: Die Experten von Benchmark Intelligence sagen voraus, dass Tansania in den kommenden zehn Jahren den Spitzenrang unter den Graphitproduzenten in Afrika einnehmen wird. Das liegt an der neuen Offenheit der Politik, aber natürlich auch an den hervorragenden geologischen Voraussetzungen entlang des afrikanischen Grabenbruchs, an dem auch das Epanko Projekt liegt. Viele Graphitprojekte gehören chinesischen Unternehmen, oder sie sind zumindest lose durch Finanzierungszusagen an chinesische Konzerne gebunden. Das Epanko Projekt ist das einzige Projekt, das laut seiner abgeschlossenen Machbarkeitsstudie den strengen internationalen Investmentkriterien der so genannten Äquator-Prinzipien genügt. Ecograf bietet sich daher als ein Weltklasse-Projekt an, in das Investoren investieren können, für die neben Wirtschaftlichkeit auch hohe Sozial- und Umweltstandards wichtig sind.

