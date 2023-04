JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das erste Quartal hob Analyst Jose Asumendi seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie um etwa zwei Prozent an. Mit seiner Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) liege er um 15 Prozent über der Markterwartung. Der Autobauer sei sehr stark ins Jahr gestartet, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nächster Kurstreiber werde wohl der Kapitalmarkttag zur Van-Sparte im Mai./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 11:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 11:29 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 69,80EUR gehandelt.



