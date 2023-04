BERLIN (dpa-AFX) - Die frühere Leiterin der Intendanzabteilung beim krisengebeutelten Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) wehrt sich vor Gericht gegen ihre außerordentliche Kündigung. Verena Formen-Mohr verlas am Freitag in der Verhandlung im Arbeitsgericht Berlin ein längeres Statement. "Als Umsetzerin von Entscheidungen und Beschlüssen - das habe ich auch im Nachhinein gründlich geprüft - kann ich mir bis heute keine Vorwürfe machen", sagte sie. Eigenmächtig, wie es ihr jetzt unterstellt werde, habe sie nie einen einzigen Vertrag ausgelöst oder beauftragt. Sie habe Beschlüsse und Entscheidungen der Intendantin und der Geschäftsleitung, der sie selbst nicht angehörte, umgesetzt.

Das Gericht zog sich am Mittag zurück. Es blieb offen, ob es noch am Freitag zu einer Entscheidung in dem Verfahren kommt.