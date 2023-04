Nachhaltigkeitsengagement von Vergölst geht in die nächste Runde (FOTO)

Hannover (ots) - Mit der Einführung der neuen Kundenkarte "ServiceCard" im Jahr

2019 hat Vergölst eine Nachhaltigkeitsoffensive gestartet: Die

Kundenkommunikation wurde zunehmend papierlos, viele Printprodukte werden

seitdem klimaneutral produziert und für jede abgeschlossene Kundenkarte

investiert das deutsche Traditionsunternehmen in verschiedene

Nachhaltigkeitsprojekte. 2023 sind dadurch bereits zwei mehrjährige Blühwiesen

mit einer Gesamtfläche von mehr als zwei Hektar entstanden.



Als langjähriger Dienstleister im Bereich Reifen und Autoservice und

Mobilitätssicherer für Privat- und Firmenkunden trägt Vergölst - so wie viele

andere Akteure aus dem Automobilsektor - zum Klimawandel bei. "Uns ist es daher

sehr wichtig, etwas zurückzugeben und aktiv zur Erhaltung unserer Umwelt

beizutragen sowie einen lebenswerten Raum für Tiere und Menschen zu schaffen.

Daher investieren wir seit mehreren Jahren in verschiedene

Nachhaltigkeitsprojekte. In diesem Frühjahr haben wir zum Beispiel zwei

Blühwiesen in Niedersachsen neu gepflanzt bzw. erhalten", berichtet

Geschäftsführerin Frauke Wieckberg.