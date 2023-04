JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF nach vollständigen Quartalszahlen von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chemiekonzern habe trotz des massiven Abbaus von Lagerbeständen der Kunden die Erwartungen übertroffen, was das Potenzial für deutlich steigende Konsensschätzungen belege, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2024 und 2025 etwas an - diese lägen ebenso wie die weitgehend unveränderte Schätzung für 2023 über den Konsensprognosen. Dazu sei die Aktie sehr günstig./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 22:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,27 % und einem Kurs von 46,06EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m