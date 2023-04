JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 115 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe nach den starken Quartalszahlen des Aromenherstellers sein Bewertungsmodell überarbeitet und sehe beim für 2023 angestrebten Umsatzwachstum aus eigener Kraft weiter Luft nach oben, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen sollten auch das Vertrauen in die angepeilte operative Ergebnismarge (Ebitda-Marge) von rund 20 Prozent stärken./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 22:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 109EUR gehandelt.



