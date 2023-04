JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank nach der Ankündigung eines Zukaufs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der geplante Kauf der britischen Investmentbank Numis komme für ihn überraschend und habe angesichts des hohen Bewertungsaufschlags einigen Erklärungsbedarf, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Freitag in einer ersten Reaktion. Die Transaktion sei zwar vergleichsweise klein. Doch der strategische Sinn für eine Bank, die trotz der günstigen Bewertung seit Jahresbeginn noch keine eigenen Aktien zur Kursstützung zurückgekauft habe, erschließe sich ihm nicht. Auch die Aktionäre dürften nicht begeistert sein. In einer vorangegangenen Studie erhöhte der Analyst mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis (EPS). Die beibehaltene Anlageempfehlung begründete er mit der Bewertung, die dem unsicheren Konjunkturumfeld Rechnung trage, nicht aber der deutlichen Trendwende bei der Profitabilität in den vergangenen Jahren./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 08:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 08:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 9,901EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m