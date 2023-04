GOLDMAN SACHS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 145 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Händler habe stark abgeschnitten und mit fast allen operativen Kennziffern die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die außerbörslich ins Negative geschwenkte Kursreaktion auf die nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen gehe wohl darauf zurück, dass die Umsatzdynamik der Cloud-Sparte AWS im April nachgelassen habe. Die Wachstumssorgen in diesem Bereich blieben in der Debatte über die Aktie von zentraler Bedeutung./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 00:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 96,97USD gehandelt.



