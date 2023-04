- Positive Bohrergebnisse aus der kürzlich abgeschlossenen Bohrkampagne in der Madube Pan1

- Der zentrale Teil der Madube Pan weist ähnlich wie die Eden Pan, in der eine JORC-Mineralressource von 286.909tLi2CO3 (LCE) definiert wurde, hohe Lithiumwerte auf2

- Sowohl die Eden als auch die Madube Pans wurden nur bis zu einer Tiefe von bis zu 18 m von der Oberfläche gebohrt, Das Potenzial für weitere mineralisierte Zonen und Tiefen ist in beiden Pfannen vorhanden.

- Die überarbeitete Lithium-Ton-Ressource, die die Eden- und Madube-Pfannen umfasst, wird im Mai 2023 erwartet.

- Positive Untersuchungsergebnisse bestätigen Lithium im Ton in der Stryfontein-Pfanne, der dritten von 14 bekannten freiliegenden Pfannen, die nördlich der mineralisierten Eden- und Madube-Pfannen liegt.

- Schätzungsweise werden im Mai 2023 weitere 15 Löcher in der Stryfontein-Pfanne gebohrt.

Bitterwasser Lithium-in-Sole-Projekt:

- Drei potenziell Lithium-reiche Sole-Unterbecken bei Bitterwasser identifiziert, von denen zwei mit der bestehenden Mineralressource in der Eden-Pfanne und der Mineralisierung in der Madube-Pfanne in Verbindung stehen.

- Drei stratigraphische Bohrungen innerhalb des Bitterwasser-Beckens niedergebracht (Ergebnisse stehen noch aus), um die Bohrungen zur Erprobung der Lithium-in-Sole-Mineralisierung im kommenden Quartal zu unterstützen.

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Batteriemetallprojekten mit den Schwerpunkten Lithium, Tantal, Nickel, Kupfer und Gold in Namibia anstrebt, freut sich, seinen vierteljährlichen Tätigkeitsbericht für den Zeitraum bis zum 31. März 2023 vorzulegen.

UNTERNEHMEN UND FINANZIERUNG

Im Quartal wurden insgesamt 327 T$ für Aktivitäten im Zusammenhang mit der Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens ausgegeben. Das Unternehmen hat im Quartal keine Ausgaben für die Bergbauproduktion getätigt. Zahlungen in Höhe von insgesamt ca. 125 T$, die sich aus der Summe von Beratungshonoraren für leitende Angestellte in Höhe von 98 T$ und Honoraren für nicht geschäftsführende Direktoren in Höhe von 27 T$ zusammensetzen, wurden im Quartal an mit dem Unternehmen verbundene Parteien geleistet (siehe Abschnitt 6.1 und 6.2 des beigefügten Anhangs 5B).