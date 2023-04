Setzt Apple nicht mehr auf Varta? Batterie-Spezialist senkt die Prognose!

Bereits Anfang der Woche hatten wir Anlegern geraten, die Finger von der Varta-Aktie zu lassen. Alle Anleger, die diesen Rat befolgt haben, müssen sich heute nicht ärgern. Der Rest dürfte die Fäuste in der Tasche ballen. Die Aktie liegt erneut im Minus. Varta hat heute eine Umsatz- und Gewinnwarnung veröffentlicht.

Die Pressemitteilung, die heute aus Ellwangen kommt, ist nicht lang, hat es dafür aber in sich. "Eine unsichere Marktentwicklung und daraus resultierend volatile prognostizierte Abnahmemengen seitens der Kunden, vor allem im Bereich der kleinformatigen Lithium-Ionen-Zellen" zwingen Varta die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 zu kürzen.

Die Erlöse sollen jetzt zwischen 820 und 870 Millionen Euro liegen. Zuvor hatte Varta mit einem Umsatz im Bereich von 850 bis 880 Millionen gerechnet. Das bereinigte EBITDA soll nur noch mindestens auf Vorjahresniveau liegen. Nach den vorläufigen Zahlen von Dienstag wären das dann mindestens 69,5 Millionen Euro. Im November vergangenen Jahres ging Varta noch davon aus, ein bereinigtes EBITDA von 90 bis 110 Millionen Euro zu erwirtschaften.

Reduziert Apple die Bestellungen?

Da Apple seine Zulieferer immer zum Stillschweigen verpflichtet, könnte es gut möglich sein, dass der Tech-Gigant weniger in Ellwangen ordert. Varta schreibt in der Pressemitteilung von heute, dass die Abnahmemenge vor allem im Bereich der kleinformatigen Lithium-Ionen-Zellen schwer einzuschätzen ist. Diese werden vor allen Dingen in kabellosen Kopfhörern verwendet. Apple und Samsung gehören hier wohl zu den Kunden von Varta. Kappt einer der beiden Technologie-Riesen seine Bestellmenge, dann dürfte Varta dies zu spüren bekommen. Daher könnte es gut möglich sein, dass Apple oder Samsung der Auslöser für die heutige Gewinnwarnung sind.

Varta ist und bleibt kein Investment

Wir hatten Dienstag von den Varta-Papieren abgeraten und machen dies heute noch einmal. Die Aussicht auf eine schnelle Erholung erhält den nächsten Dämpfer. Investierte Anleger können nur hoffen, dass die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 keine weitere böse Überraschung enthalten. Sie werden heute nach Börsenschluss veröffentlicht.

Markus Weingran, wallstreet:online Zentralredaktion