T-Mobile US verloren 1,8 Prozent. Die US-Tochter der Deutschen Telekom wuchs zu Jahresbeginn bei den Serviceumsätzen nicht so stark wie erwartet und verbuchte in toto gar einen Rückgang der Erlöse./bek/jha/

Auch vor dem Wochenende ließen sich einige Schwergewichte in die Bücher schauen, die vorbörslichen Kursreaktionen fielen gemischt aus. Aktien von Intel zogen um 6,2 Prozent an. Der Hersteller von Halbleitern und Datenzentren hat zwar einen Umsatzeinbruch und Milliardenverlust verbucht; Analyst Stacy Rasgon von Bernstein sprach gleichwohl von einem soliden Quartal angesichts sehr niedriger Erwartungen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach kräftigen Kursgewinnen am Vortag dürfte die Erholungsrally an den US-Börsen am Freitag schon wieder vorbei sein. Die nach wie vor hohe Teuerung in den USA könnte Anleger erst einmal von weiteren Aktienkäufen abhalten. Eine Stunde vor der Startglocke wurde der Dow vom Broker IG rund 0,4 Prozent niedriger taxiert. Im Börsenmonat April steht für den Leitindex gleichwohl ein Plus von gut einem Prozent zu Buche.

