Erster Kunde in der Gigabit-Region Heilbronn-Franken am Glasfasernetz der Deutschen GigaNetz

Hamburg (ots) - Ans Licht gebracht: Das Warten auf Glasfaser-Internet hat in der

württembergischen Stadt Brackenheim ein Ende! Mit dem Elektronik-Fachhändler

EURONICS XXL Federmann surft in Brackenheim der erste Kunde in der

Gigabit-Region Heilbronn-Franken jetzt in Lichtgeschwindigkeit mit dem neuen

Glasfasernetz der Deutschen GigaNetz GmbH. Bürgermeister Thomas Csaszar, Dr.

Andreas Schumm, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH

sowie Wolfram Thielen, Geschäftsführer bei der Deutschen GigaNetz, waren beim

gestrigen 'Go Live' mit dabei, um der Bedeutung für Stadt und Region

entsprechend Tragweite zu verleihen.



Sukzessive werden nun alle beauftragten Anschlüsse freigeschaltet. Sichtlich

zufrieden darüber zeigt sich Brackenheims Bürgermeister Thomas Csaszar: "Die

digitale Zukunftssicherheit zieht jetzt in Brackenheim ein. Das freut mich

ungemein! Bürgerinnen und Bürger können nun die Vorteile dieser

zukunftsweisenden Glasfasertechnologie endlich selbst erleben."