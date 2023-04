Anlass der Studie: Update

Deutliche Steigerung der SaaS-Erlöse bei noch temporär ausgeweitetem Verlust - Jahresziele bestätigt



Serviceware hat heute Q1-Zahlen veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen unserer Erwartungen liegen.



SaaS-Umsätze legen weiter deutlich zu: Im Jahresauftaktquartal konnte Serviceware seine Umsätze um +4,7% yoy auf 22,0 Mio. Euro steigern, wobei die SaaS-Erlöse im Vorjahresvergleich deutlich überproportional um +20,3% yoy auf 13,2 Mio. Euro zulegten. Positiv werten wir auch die anhaltende SaaS-Dynamik auf Quartalsebene (+3,0% ggü. Q4/22) sowie die auf 44,8 Mio. Euro gestiegenen Vertragsverbindlichkeiten (+38,2% qoq), welche fixierte zukünftige Umsätze darstellen. Die nachstehende Grafik verdeutlicht, dass die SaaS- Transformation von Serviceware in den letzten zwei Jahren deutlich vorangeschritten ist. Von den SaaS- und Service-Erlösen sind rund 80% vertraglich wiederkehrend. Der Rest entfällt unter anderem auf Beratungs- und Workshopleistungen.



[Abbildung]



Negatives EBTIDA in Q1, Effizienzsteigerungen wirken sich erst in H2/23 aus: Im abgelaufenen Quartal lag das EBITDA bei -0,96 Mio. Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein marginal positives EBITDA von 0,01 Mio. Euro erwirtschaftet worden war. Um dieser Ergebnisverschlechterung entgegenzuwirken, kündigte Serviceware bereits Ende letzten Jahres Verschlankungen in der Personalstruktur an. Während der Vertrieb im Sinne einer verstärkten Wachstumsdynamik tendenziell gestärkt werden soll, möchte der Vorstand insbesondere im administrativen Bereich Effizienzen steigern. Laut Serviceware werden sich die Maßnahmen vollumfänglich erst in der zweiten Jahreshälfte auswirken und daher eine fühlbare unterjährige Ergebnisverbesserung nach sich ziehen, sodass die Ergebnisprognose (moderate Verbesserung des EBITDAs im Vergleich zum Vorjahr von -1,6 Mio. Euro) trotz des Verlusts in Q1 erreicht werden soll.



Fazit: Die berichteten Ergebnisse lagen insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen. Im Jahresverlauf rechnen wir mit einer anhaltenden Wachstumsdynamik und einer spürbaren Verbesserung der Bottom Line durch die bereits eingeleiteten Effizienzmaßnahmen. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 18,00 Euro.





