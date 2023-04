CGTN Das Weltdatenforum fordert Datensteuerung für eine nachhaltige Entwicklung

Beijing (ots/PRNewswire) - Das Weltdatenforum (WDF) der Vereinten Nationen (UN),

das am Donnerstag in Hangzhou City in der ostchinesischen Provinz Zhejiang zu

Ende ging, forderte eine bessere Datensteuerung und mehr Zusammenarbeit zwischen

den Regierungen, um eine nachhaltige Zukunft zu schaffen.



"Heute, im 21. Jahrhundert, stehen Daten für das, was Öl im 20. Jahrhundert war

- ein Motor für Entwicklung und Fortschritt", sagte UN-Generalsekretär Antonio

Guterres. "Wenn Daten verantwortungsbewusst verwendet werden, sind sie das

Fundament einer nachhaltigen Zukunft."