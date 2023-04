Wirtschaft Dax legt zu - Commerzbank nach Störung hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.922 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nachdem am Morgen zunächst ein neues Jahreshoch erreicht worden war, drehte der Dax am Mittag zunächst ins Minus. Im weiteren Tagesverlauf und bestärkt durch die Meldung einer stärker als erwartet gesunkenen Inflationsrate kehrte der Index schließlich wieder ins Plus zurück - ohne jedoch den Jahreshöchstwert zu übertreffen. An der Spitze der Kursliste standen bis kurz vor Handelsschluss mit plus neun Prozent die Papiere von Covestro.