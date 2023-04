Astronergy hat die 28 GW TOPCon Produktionskapazität erweitert.

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Produktionsstätten von Astronergy haben

am 27. April ihre Produktionskapazität für TOPCon-Module des Typs n auf 28 GW

erhöht und damit die Produktionsstärke des Unternehmens für TOPCon-Module des

Typs n noch einmal gesteigert, nachdem Anfang April dieses Jahres die

Produktionskapazität für TOPCon-Module des Typs n auf 5 GW erhöht wurde.



Im Rahmen der vierten Projektphase der Astronergy Produktionsbasis wurden am 27.

April 8 GW n-Typ TOPCon-Zellen und 12 GW TOPCon-Module in eine der neuen

Zellwerkstätten und zwei der neuen Modulwerkstätten eingebaut. Am selben Tag

traf auch die 8-GW-TOPCon-Zellenausrüstung in der Werkstatt der Astronergy

Produktionsstätte in Fengyang ein und war bereit, den Probebetrieb aufzunehmen.