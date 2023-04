European Wellness kooperiert mit der Universität Heidelberg bei der Veröffentlichung von „Synergistic Anti-Ageing Through Senescent Cells Specific Reprogramming" in einer Fachzeitschrift

HEIDELBERG, Deutschland, 28. April 2023 /PRNewswire/ -- Die European Wellness Academy (EWA), ein Bildungszweig der European Wellness Biomedical Group (EW Group), hat mit der Universität Heidelberg bei der Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift zusammengearbeitet. Das Forschungsprojekt mit dem Titel „Synergistic Anti-Ageing Through Senescent Cells Specific Reprogramming" wurde von der EWA finanziert und in einer renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht.

Diese Methode wird für eine sorgfältig regulierte partielle Reprogrammierung bevorzugt, um die Wahrscheinlichkeit von Krebs und Organversagen aufgrund des Verlusts der Zellidentität zu verringern. Mit diesem Ansatz konnte der mit der Seneszenz assoziierte sekretorische Phänotyp (SASP) verbessert werden, was wiederum den chronischen Entzündungszustand im Zusammenhang mit der Alterung und der sekundären Seneszenz in benachbarten Zellen reduzierte.