Italiens Regierung gewinnt Haushaltsabstimmung im Parlament

ROM (dpa-AFX) - Italiens Regierung hat am Freitag eine Haushaltsabstimmung gewonnen, um mehrere Milliarden Euro zur Entlastung der Bürger freizumachen. Nachdem das Rechtsbündis von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Donnerstag im Abgeordnetenhaus noch die absolute Mehrheit verfehlt hatte, bekam es am Freitag die Unterstützung beider Parlamentskammern.

Mit dem sogenannten Wirtschafts- uns Finanzdokument (Def) will Melonis Regierung unter anderem 3,4 Milliarden Euro umschichten. Dadurch sollten für knapp 14 Millionen Angestellte und Selbstständige in Italien die Lohnnebenkosten gesenkt werden.