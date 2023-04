Risen Energy veröffentlicht Jahresbericht 2022 und meldet ein Umsatzwachstum von 56,05 % im Jahresvergleich

NINGBO, China, 28. April 2023 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd., ein weltweit führender Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten, hat am 21. April seinen Jahresbericht 2022 veröffentlicht.

Die jährliche Produktionskapazität von Risen Energy für Photovoltaikmodule belief sich im Jahr 2022 auf 25 GW, hauptsächlich von seinen Produktionsstätten in Ningbo und Yiwu in der Provinz Zhejiang, Jintan in der Provinz Jiangsu, Chuzhou in der Provinz Anhui, Baotou in der Inneren Mongolei und Malaysia.

Förderung von FuE- Innovation und Aufbau einer integrierten Industriekette

Im Jahr 2022 hat Risen Energy seine Produkte mit den neuesten innovativen Technologien aktualisiert. Es verbesserte auch die Leistung seines hochleistungsfähigen monokristallinen 210-mm-PERC-Moduls auf max. 670 Wp, die Leistung des TOPCon-Moduls auf max. 690 Wp und die Leistung des Heterojunction-Moduls auf max. 740 Wp.

Das Unternehmen brachte eine Reihe neuer Produkte auf den Markt, insbesondere BIPV-Produkte, die für gewerbliche und zivile Gebäudedächer entwickelt wurden und eine breite Palette von Anwendungsszenarien abdecken.

Im Bereich der innovativen Forschung und Entwicklung beschäftigt sich Risen Energy mit hocheffizienter HJT-Zelltechnologie, die einen hohen Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 25,5 Prozent erreicht.

Derzeit treibt Risen Energy mehrere Schlüsselprojekte voran, darunter das kohlenstoffarme 5-GW-n-Typ-Heterojunction-Zellen- und -Modulprojekt mit hohem Wirkungsgrad sowie das 10-GW-Hochleistungs-Solarmodulprojekt in Ninghai, Zhejiang; das 4-GW-Hochleistungs-Solarzellen- und 6-GW-Hochleistungs-Solarmodulprojekt in Jintan, Jiangsu; und das 10-GW/Jahr-Hochleistungs-Solarzellenprojekt in Chuzhou, Anhui.

„2022 war ein erfolgreiches Jahr für Risen Energy, da wir uns darauf konzentrieren, die Welt mit qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Produkten und Lösungen zu versorgen. Risen Energy wird weiterhin verstärkt in die Forschung und Entwicklung unseres Energiespeichergeschäfts investieren, die umfassende Produktstruktur weiter optimieren und ein integriertes Branchenlayout aufbauen, um unsere Dienstleistungskapazitäten und Skaleneffekte zu verbessern", sagte Rise energy.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/risen-energy-veroffentlicht-jahresbericht-2022-und-meldet-ein-umsatzwachstum-von-56-05--im-jahresvergleich-301810688.html