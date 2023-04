Caledonia Mining Corporation Plc - Korrektur der Ankündigung zur Veröffentlichung des Jahresberichts auf Formblatt 20-F mit den Zusammenfassungen der technischen Berichte

St. Helier, 28. April 2023 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ...) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) gibt bekannt, dass im Anschluss an die Ankündigung von heute Morgen, den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (der "Jahresbericht") bei der U.S. Securities Exchange Commission auf EDGAR einzureichen, geringfügige Berechnungsfehler bei den Gehaltszahlen (Gesamtsumme) aufgetreten sind. Securities and Exchange Commission auf EDGAR den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr (der "Jahresbericht") einreichen wird, kleinere Berechnungsfehler bei den Gehaltszahlen in der letzten Zeile (Gesamtsumme) in der ersten Tabelle in der Ankündigung, bei der es sich um den Vergleich der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen gemäß Subpart 1300 der Regulation S-K zum 31. Dezember 2022 mit jenen vom 31. Dezember 2021 bei der Blanket Goldmine handelt, festgestellt wurden.