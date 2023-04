DAX wieder über 15.900 Punkten

In der vorherigen Analyse hieß es: "Long-Positionen bieten sich weiterhin im Bereich um den 10er-EMA an. Und solange der 10er-EMA weitgehend verteidigt werden kann, sind weiter steigende Kurse zu erwarten. Über dem 10er-EMA ist eher mit einem weiteren Hochlauf bis in den Bereich von 16.000 Punkten zu rechnen." Der DAX ging bei 15.922 Punkten aus dem Handel und hat damit ein weiteres Verlaufshoch markiert. Nachbörslich zeigt sich der DAX bereits im Bereich von 15.960 Punkten. Die Long-Positionen bei 15.750 und 15.850 Punkten mit Kursziel um 16.000 Punkte könnten vor dem langen Wochenende verkauft werden.

Aktuelle Lage