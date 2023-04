UEFA schaut verstärkt auf Kosten bei Europas Clubs - DFL lobt

(Im 1. Absatz wurde im vorletzten Satz berichtigt, dass Hellmann und Lenz dem Club-Lizenzierungs-Komitee der UEFA angehören, nicht der Arbeitsgruppe. Ergänzt wurde der letzte Satz, dass die DFL in der Arbeitsgruppe vertreten sein wird.)

NYON (dpa-AFX) - Die Europäische Fußball-Union will ein verstärktes Augenmerk auf die Einhaltung von Kosten und die finanzielle Nachhaltigkeit bei den Clubs richten. Das Club-Lizenzierungs-Komitee der UEFA berief am Freitag bei einer Sitzung in Nyon dafür eine Arbeitsgruppe ein. Dem Komitee gehören aus der Deutschen Fußball Liga deren derzeitiger Geschäftsführer Axel Hellmann und Geschäftsleitungsmitglied Marc Lenz an. Auch in der Arbeitsgruppe wird die DFL vertreten sein.