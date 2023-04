Wondershare PDFelement wurde bei den 2023 Awards von G2 als eines der 50 besten Office-Produkte ausgezeichnet

Zu den 60 Auszeichnungen von Wondershare PDFelement gehören Top 50 Office Products, Leader, Best Support, Easiest to Use, Best Meets Requirements und High Performer. Es wurde in vier verschiedenen Kategorien bewertet: Desktop Publishing Software, Software zur Dokumentenerstellung, Software zum Generieren von Dokumenten und PDF-Editor-Software.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen, die ein Beweis für die positiven Erfahrungen sind, die unsere Benutzer mit unserer branchenführenden PDF-Lösung machen", so David, CEO von PDFelement. „Wondershare hat es sich zum Ziel gesetzt, eine intelligente PDF-Lösung für eine nahtlose Benutzererfahrung anzubieten, und zwar indem die Produktivität maximiert sowie die Software ständig optimiert wird."

„Zwar veröffentlicht G2 jedes Jahr die Best Software Awards, allerdings handelt es sich dabei eigentlich um Auszeichnungen von Kunden", so Sara Rossio, Chief Product Officer bei G2. „Diese Auszeichnungen sind ein Vertrauensvotum von echten Softwareanwendern und sie zeigen, wer es von Tausenden Unternehmen an die Spitze geschafft hat. Mit mehr als 2 Millionen verifizierten Software-Bewertungen, den meisten an einem einzigen Ort, bietet unser Marktplatz über 145.000 Produkte und Dienstleistungen in 2.100 verschiedenen Kategorien. Herzlichen Glückwunsch an alle genannten Personen. Da sich Käufer weiterhin auf diese Auszeichnungen von zuverlässigen QUELLEN verlassen werden, um auch im kommenden Jahr gut informierte Entscheidungen treffen zu können."

„PDFelement ist ein hervorragendes Programm für das schnelle und einfache PDF-Dokumentenmanagement. Mit den hilfreichen Add-on-Funktionen des Programms kann man digitale Signaturen, Zitate und Formulare erstellen. PDFelement ist aufgrund seines günstigen Preises, seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und der fortschrittlichen Funktionen in seinem Bereich eine attraktive Option. Es ist mit Macs, PCs und Android-Telefonen kompatibel und ermöglicht Benutzern dieser Geräte von überall aus Zugriff auf ihre Dateien." - Sagt ein G2-Kunde.

PDFelement verdankt seinen Erfolg der starken Konzentration auf die Kundenzufriedenheit. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer Reihe fortschrittlicher Funktionen – einschließlich der kürzlich hinzugefügten KI-gestützten Funktionen, die von ChatGPT unterstützt werden, wie Let's Chat, Rewrite, Summarize, Proofread und Explain. PDFelement wurde erfolgreich als bevorzugte Lösung für Profis und Unternehmen hervorgehoben.

Wie der Grid Report von G2 für Winter und Frühling 2023 zeigt, bleibt Wondershare PDFelement die erste Wahl unter der PDF-Bearbeitungssoftware und bietet Benutzern ein leistungsstarkes und intuitives Tool für die Bearbeitung ihrer PDFs.

Kompatibilität und Preis

WordPress Wondershare PDFelement ist kompatibel mit Windows, Mac, Android und iOS. Die Preise beginnen ab $29.99 pro Jahr. Kostenlose Tests und Downloads finden Sie unter https://pdf.wondershare.com/ oder folgen Sie uns auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram, um mehr über PDFelement zu erfahren.

Informationen zu Wondershare

Wondershare ist weltweit als Softwareunternehmen anerkannt, das sich der Bereitstellung innovativer Lösungen für den persönlichen und professionellen Gebrauch verpflichtet hat. Als führendes Unternehmen im Bereich Kreativitäts- und Produktivitätsprodukte hat Wondershare prestigeträchtige Auszeichnungen von Organisationen wie Shorty Awards, G2 und GetApp erhalten. Die Mission von Wondershare besteht darin, Privatpersonen zu befähigen, ihre Leidenschaften zu verfolgen und eine kreativere Welt zu erschaffen. Mit mehr als 100 Millionen Nutzern in 150 Ländern können Benutzer auf eine breite Palette von Softwarelösungen für die Videobearbeitung, PDF-Bearbeitung, Datenwiederherstellung, Diagramme und Grafiken und auf vieles mehr zugreifen. Gemeinsam bemüht sich Wondershare um eine qualitativ hochwertige, benutzerfreundliche Software, die es Privatpersonen und Unternehmen ermöglicht, ihre kreativen Ideen zum Leben zu erwecken.

