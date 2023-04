US-Anleihen steigen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,41 Prozent auf 115,20 Punkte. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,45 Prozent. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein eher trübe Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Wochenende. Die geringere Risikofreude der Investoren sorgte für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren US-Anleihen./edh/jkr/he