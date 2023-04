GUANGZHOU, China, 28. April 2023 /PRNewswire/ -- Die zweite Phase der 133. China Import and Export Fair („Kanton-Messe", „die Messe") neigt sich dem Ende zu und bietet eine beeindruckende Präsentation von Spielzeug und Dekorationen mit fast 1600 Ausstellern. Zehntausende von Plüschtieren, feines Porzellan und exquisite Dekorationen für Haus und Garten haben die Käufer aus aller Welt in ihren Bann gezogen.

„Als ein Unternehmen, das seine Wurzeln in der alten Porzellanhauptstadt Chinas, Dehua, hat, freut sich Hengfei darauf, sein hochwertiges Keramikhandwerk und seine Geschenkartikel auf der umfassenden internationalen Handelsplattform der Kanton-Messe der Welt zu präsentieren", erklärte Zhuang Huiji, Geschäftsführerin von Hengfei. „Wir hoffen, dass wir den Verbrauchern die Möglichkeit bieten können, innovative Ideen und Designs aus China durch unsere Produkte schätzen zu lernen."

Shanghai Oriland Toys Co., Ltd. („Oriland") stellt sein neuestes Spielzeugsortiment vor, das seine leuchtenden Plüschtiere, Airbag-Plüschtiere, Plüsch-Armbänder und Plüschtiere aus umweltfreundlichem Material umfasst. Das leuchtende Plüschspielzeug fühlt sich nicht nur genauso weich an und hat die gleichen niedlichen, abwechslungsreichen Formen wie herkömmliche Plüschspielzeuge, sondern es kann zudem im Dunkeln leuchten, da es aus leuchtenden Textilien besteht, die ultraviolette Strahlen, Licht und sogar Sonnenlicht absorbieren und so ein fesselndes Spektakel erzeugen, das auf der Messe für große Aufmerksamkeit und Begeisterung gesorgt hat.

Mr. Ou Design & Export Co., Ltd. („Mr. Ou Design") verblüfft die Messebesucher mit seinen wunderschönen Haus-, Garten- und Festtagsdekorationen und erntet von Einkäufern aus aller Welt großes Lob für das herausragende Design und das ansprechende Äußere seiner Produkte.

„Unser Fokus bei Mr. Ou Design ist es, den echten Bedürfnissen der Verbraucher weltweit gerecht zu werden", sagte Ou Jianhao, Geschäftsführer von Mr. Ou Design. „Wir sind bestrebt, die Ästhetik und die Gestaltung unserer Produkte zu optimieren und gleichzeitig ihre Funktionalität, wie z. B. die Aufbewahrungs- und Bepflanzungsmöglichkeiten, zu erweitern."

Diese exquisiten Produkte werden das Leben von Verbrauchern auf der ganzen Welt mit einem Hauch von Schönheit und Freude im Alltag verschönern.

Um weitere Informationen über die exquisiten Spielwaren und Wohndekorationen auf der 133. Kanton-Messe zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType= ... oder wenden Sie sich an Frau Cai unter caiyiyi@cantonfair.org.cn.

