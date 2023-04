Aufbau zukunftsweisender Rechenzentren mit grünen, einfachen, intelligenten und zuverlässigen (Green, Simple, Smart, and Reliable = GSSR) Innovationen

MONACO, 28. April 2023 /PRNewswire/ -- Huawei war Gstgeber des Global Data Center Facility Summit mit dem Thema „Smart DC, Building the Green Future" in Monaco. Fast 200 Branchenführer von Rechenzentren, technische Experten und Ökosystem-Partner aus aller Welt teilten ihre Einsichten in die Entwicklungstrends der Rechenzentrumsbranche und ihre innovativen Praktiken für nachhaltige Entwicklung mit.