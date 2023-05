Tesla, Meta, DAX – was ist bloß los?

Überraschend gute und solide Unternehmensdaten haben den DAX bis auf 15.919 Punkte befördert. Dennoch “weigert” sich der DAX, die 16.000er-Marke in Angriff zu nehmen. Trotz der kurzfristig guten Stimmung scheinen viele Anleger Sorgen vor der konjunkturellen Entwicklung zu haben. In den USA gab es eine Art Flucht in Big-Tech. Apple, Meta, Amazon und Co. zogen an, während der breite Markt überhaupt nicht profitieren konnte.

2) Gold liegt um 2.000 Dollar. Wie ist die Stimmung?

Der starke Anstieg in Gold Ende März wurde “seitwärts” konsolidiert. Damit sind kurzfristige Übertreibungen aus dem Markt. Gleichzeitig wurde jeder Rücksetzer um 1970 Dollar gekauft. Es sprich also mittelfristig viel für einen Anlauf auf das Rekordhoch.

3) Der Bitcoin hat die 30.000er-Marke geknackt – woran liegt dies?

Einerseits profitiert der Bitcoin von der guten Stimmung rund um die Tech-Aktien, andererseits verfestigt sich zunehmend die Ansicht, dass der Bitcoin unter 20.000 Dollar einen Boden gefunden hat. Dementsprechend werden Rücksetzer ähnlich wie bei Gold rasch gekauft.

4) Professionelle Investoren gehen immer stärker auf FX, neben dem S&P 500. Wie sieht es bei Euro/Dollar aus?

Der Euro hat um 1,10 USD ein spannendes Trading-Set-Up ausgebildet. Kurzfristig wird eine dovishe FED gespielt, aber auch die EZB dürfte mittelfristig einknicken. Wir rechnen daher nicht damit, dass der Euro die Marke von 1,10 USD nachhaltig überwinden kann. Bei Robomarkets handeln Sie Forex mit den engsten Spreads ab 0 Pips.

5) Ab Mai heißt es „sell in May“ – wirklich? Wo sind die Risiken?

Saisonal tritt der Aktienmarkt tatsächlich in eine schwächere Phase über den Sommer ein. Die US-Wirtschaft könnte sich zeitnah weiter eintrüben, womit Anleger die jüngsten Gewinne mitnehmen könnten. Spannend wird die Rolle der FED. Die Bullen setzen auf Zinssenkungen ab Herbst. Diese Hoffnung könnte etwas verfrüht sein.

Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege bei Robomarkets in Frankfurt. Vielen Dank für die Antworten.