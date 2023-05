Rutscht die Wirtschaft im zweiten Halbjahr in eine Rezession?

Das Wirtschaftswachstum der USA hat im 1. Quartal 2023 unerwartet stark an Schwung verloren und lag deutlich unter den Prognosen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs nur um 0,3 % zum Vorquartal. Annualisiert ist dies ein Plus von 1,1 %, was fast einen Prozentpunkt unter den Schätzungen der Analysten von 2,0 % liegt. Im Quartal zuvor hatte es noch einen Anstieg um 2,6 % gegeben.

Gebremst wurde die Wirtschaft vor allem dadurch, dass die Unternehmen ihre Lager weniger stark auffüllten. Alleine dies drückte das BIP-Wachstum um 2,3 Prozentpunkte. Zudem gingen die Ausrüstungsinvestitionen zurück. Offenbar stellen sich die Firmen auf eine schwächere Nachfrage ein. Dass auch die Baubranche schwächelte, war angesichts der gestiegenen Zinsen keine große Überraschung.

Immerhin legten die privaten Konsumausgaben mit 3,7 % noch deutlich zu. Und die Exporte wuchsen sogar um 4,8 %. Dadurch, und dank hoher Staatsausgaben (+4,7 %), blieb der weltgrößten Volkswirtschaft eine Rezession weiterhin erspart.

Allerdings erwarten Experten diese für das zweite Halbjahr, da die Banken ihre Bedingungen für die Kreditvergabe verschärft haben. Und im Zusammenspiel mit den massiven Zinserhöhungen der US-Notenbank (Fed) ist die Gefahr einer weiteren Wirtschaftsabschwächung groß.

Schwaches Wachstum bei hartnäckig hoher Inflation

Zumal wohl weitere Zinsanhebungen nötig sind. Denn die Inflation hält sich hartnäckig. Die von der Fed primär beachtete PCE-Kernrate, also die Kernrate der privaten Konsumausgaben, lag im April bei 4,9 %. Sie stieg damit einen halben Prozentpunkt über den vorangegangenen Wert von 4,4 % und auf den höchsten Wert seit vergangenem August.

Schwaches Wachstum bei weiterhin zu hoher Inflation – das ist eigentlich kein Szenario, welches sich die Anleger an den Börsen wünschen. Denn durch die hartnäckige Inflation muss die Fed den Leitzins in der kommenden Woche wohl zumindest noch ein weiteres Mal anheben. Dadurch wird die Wirtschaft noch stärker gebremst. Und so ist es für mich weiterhin ein Mysterium, warum sich die Aktienkurse derzeit so stabil halten und sogar tendenziell weiter nach oben streben.