Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1 bzw. lila Alt: 3=13827 die mehrdeutig interpretierbare Folgebewegung als lila 2 nebst laufender lila3 oder laufende lila Alt: 4 bzw. lila Alt: 5.Nach der gedehnten lila 1=13827 wurde die kurze lila 2 bei 11807 beendet. Der Zielbereich der kurzen impulsiven lila 3 bisher 15960 liegt zwischen 16297 und 25634. Dieses Szenario wird oberhalb 16297 bestätigt. Ein erster deutlicher Hinweis auf dieses Szenario ist der Bruch der Marke 14478. Ein zweites starkes Signal ist die Fortsetzung des impulsiven Anstiegs oberhalb 14677.Die lila 4 wurde bei 8612 beendet. Die lila 5 kann – ausgehend von 8612 – mit gedehnter orangener 1=13461, orangener 2=11324, kurzer orangener 3=16030, orangener 4=14814 und kurzer orangener 5=16297 gezählt werden. Damit könnte theoretisch die lila Alt: 5/schwarze Alt: 1 beendet worden sein (grauer Pfad).Der Verlauf der sehr flachen grauen 0-b-Linie signalisiert für den nachfolgenden Rücklauf ein Grundmuster (Flat, Zigzag oder Impuls) mit einem stark eingeschränkten Rücklaufpotenzial. Dies ist ein starkes Argument für eine blaue 1/A=16297 und eine laufende blaue 2/B (bisher 11807; als Flat mit orangener A=12432, orangener B bisher 15960 oberhalb 38er Ziel 13908 – graue Fibos, fehlender orangener C mit Ziel unterhalb 11807 oder als Zigzag mit orangener Alt: A?=11807, laufender orangener Alt: B? bisher 15960 oberhalb Mindestziel 15468 – lila Fibos, fehlender orangener Alt: C mit Ziel unterhalb 11807). Die blaue 2/B hat bereits das 38er Ziel 13361 (hellgrüne Fibos) abgearbeitet und damit alle Zielvorgaben erfüllt (hellgrüner Pfad).