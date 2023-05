Werbung / Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser, eigentlich reicht der Platz für den Geheimratsbrief heute gar nicht aus, um alle Themen zu behandeln. eine besonders große Leistung war der Gastbeitrag von Rainer Hahn zum Thema: Viessmann – Der Ausverkauf deutscher Spitzentechnologie So haben wir in dieser Woche gesehen, wie mit der First Republic Bank ein weiteres Kredithaus ihre Aktienkurse auf praktisch 0 fuhr. Es ist keine Stabilität mehr vorhanden im Finanzsystem, sondern Instabilität. Vor allem weil man der Wahrheit nicht ins Auge blicken möchte. Die Angst vor Marktbewertungen aller Staatspapiere, wurde zur Ignoranz und Arroganz, weil die Zentralbanken ihren "Wert" bei 100% absichern. Während eine Summe von 600 Milliarden US$ an Verlusten im Banksektor seit März bekannt ist, sprechen relativ wenige Experten über ein Papier der Stanford Universität, deren Autoren von 2 Billionen Verlusten sprechen:„ Der Marktwert der Aktiva des US-Bankensystems ist um 2 Billionen Dollar niedriger als der Buchwert der Aktiva, der die bis zur Fälligkeit gehaltenen Kreditportfolios berücksichtigt." Trotzdem durchschauen natürlich immer mehr Profis den Fehler im System und ziehen ihre Bankguthaben en masse ab. In den USA sind die Bankguthaben heute so stark rückläufig wie zuletzt in der großen Inflationskrise 1981. Damals notierte der S&P 500 bei einem KGV von 7 und fiel in der Rezession um 20%, was einen Anstieg beim KGV bis auf 9 bedeutete. Heute steht das erwartete KGV bei absurden 22. Unser Cheftrader im Cambridge Club - Peter Becker - sagte mir vorhin noch in einem vertraulichen Gespräch, dass der S&P 500 gar nicht dort stehen dürfte, wenn man die Probleme einpreist. Es scheinen also unglaublich manipulative Kräfte am Werk zu sein, die eine kurzfristige Korrektur verhindern möchte - vielleicht um eine mögliche Panik vorzubeugen - die bei schnellen Preisanpassungen entstehen könnte. Tatsächlich gibt der Aktienmarkt fundamental bei einem Zinsniveau bei knapp 5% höchstens einen fairen Wert von 2.800 bis 3.000 Punkte ab. Der Markt preist also längst die kommende Zinswende ein. Nur verdrängt er dabei das Risiko von Gewinnrückgängen...

Sichern Sie sich jetzt die besten Geheimrats-Aktien und Anlagechancen vom Cambridge-Club.com Hier können Sie sich direkt kostenfrei anmelden:

Trotzdem durchschauen natürlich immer mehr Profis den Fehler im System und ziehen ihre Bankguthaben en masse ab. In den USA sind die Bankguthaben heute so stark rückläufig wie zuletzt in der großen Inflationskrise 1981. Damals notierte der S&P 500 bei einem KGV von 7 und fiel in der Rezession um 20%, was einen Anstieg beim KGV bis auf 9 bedeutete. Heute steht das erwartete KGV bei absurden 22. Unser Cheftrader im Cambridge Club - Peter Becker - sagte mir vorhin noch in einem vertraulichen Gespräch, dass der S&P 500 gar nicht dort stehen dürfte, wenn man die Probleme einpreist. Es scheinen also unglaublich manipulative Kräfte am Werk zu sein, die eine kurzfristige Korrektur verhindern möchte - vielleicht um eine mögliche Panik vorzubeugen - die bei schnellen Preisanpassungen entstehen könnte. Tatsächlich gibt der Aktienmarkt fundamental bei einem Zinsniveau bei knapp 5% höchstens einen fairen Wert von 2.800 bis 3.000 Punkte ab. Der Markt preist also längst die kommende Zinswende ein. Nur verdrängt er dabei das Risiko von Gewinnrückgängen... Die Energiewende wird zu einem Desaster und Vertrauensproblem. Undurchdachte Gesetze werden mit absurden Fristen - wie dem Verbot von Öl- & Gasheizungen ab Januar 2024 - beschlossen. CO2-Abgaben werden schrittweise erhöht und sollen laut EU Plänen schon ab 2026 auch private Haushalte treffen und ihren Konsum massiv einschränken. Weltweit mussten 2022 über 12% des Wirtschaftsleistung für Energie aufgewendet werden. Ein Niveau, dass es seit 1980 nicht mehr gab. Wenn ich mir die Konsumentenpreise für die Energie in Deutschland anschaue, dann sind die 12% sogar noch sehr human, denn viele Haushalte kamen im Winter trotz Rekordsubventionen im Energiesektor an ihre Belastungsgrenzen und dürften noch deutlich höhere Quoten von 20-30% und mehr für Energie bezahlt haben. Alles für mehr Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit? Entschuldigung, aber das sind Scheisshaus-Parolen wie sie die DDR Führung praktisch täglich über ihren "schwarzen Kanal" sendete. Selbst ich kann mich noch daran erinnern, wie unsere Familie damals vor dem Ost-Fernseher in schwarz weiss saß und sich bei einer Flasche Bier über die damalige "Satire-Sendung" amüsierte. Mit dabei war auch der "Dorfpolizist", der am lautesten lachte. Gelacht wurde zum Ende der DDR womöglich ebenso laut, wie heute über die Bundesregierung. Wer an den Machthebeln sitzt oder an die Subventionströge kommt, versucht sich mit Gesetzeseingaben noch schnell zu bereichern. Wir sind in Deutschland insofern auf Kurs, das Vorbild der Ukraine als einen der korruptesten Staaten der Welt einzuführen. Jedenfalls titeln die Tageszeitungen und Magazine heute schon das, was einem aufmerksamen Zuschauer längst klar wurde: Der Tagesspiegel schreibt sogar schon von Grünen Clan-Strukturen in Habecks Ministerium. Viessmann wird von Carrier Global übernommen Viessmann ist für die allermeisten ein Begriff, wer sich mit Heizungen beschäftigen muss. Die jüngst angekündigte Verordnung von der „Zwangs-Installation“ von Wärmepumpen ab Januar 2024 und Verbot neuer Gas-Heizungen hat die Bewertung von Viessmann natürlich nach oben versetzt.Denn die Aussichten für einen Umsatz- und Gewinnsprung sind als Marktführer natürlich ausgemachte Sache. Für 13 Milliarden Euro oder US-Dollar hat sich Viessmann jetzt an Carrier Global aus den USA verkauft. Carrier Global, das müssen Sie wissen, ist ein an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen (NYSE: CARR - ISIN: US14448C1045), mit einem stetigen Gewinnwachstumstrend und einem für die Marktchancen im Klimasektor noch überschaubarem Bewertung mit einem KGV um 18. Positiv ist hierbei sicher, dass Carrier Global von den US-Klimainitiativen stark profitiert und seine Nettoverschuldung seit 2020 stark von 7 auf 3 Milliarden US$ abbauen konnte. Mit den neuen Initiativen, wird der Konzern also mit Recht und Gesetz Milliarden verdienen. Vergessen Sie bitte nicht, wer die Nutznießer sind, wenn Sie demnächst Ihre Wärmepumpe teuer bezahlen müssen. Ein Geschäft, das sicherlich nicht nur dem familiengeführten Unternehmen eine außerordentliche Summe einspielt, sondern auch dem neuen Eigentümer. Die beste Investition eines Unternehmens ist natürlich, wenn die eigenen Produkte aus staatlich / politischer Seite zwangs-verordnet werden und somit die Produkte nahezu garantiert ihre Käufer finden. Vor allem für Marktführer, die dann über die Preiskontrolle verfügen. In den letzten Wochen wurden immer mehr „Geheimnisse“ über „Vetternwirtschaft“ / Lobbyismus oder gar Familien-Kartelle gesprochen (so auch bei BILD-TV: Youtube-Link). Kein geringerer als der deutsche Wirtschafts- und Klima-Minister und erfolgreicher Kinderbuch-Autor Robert Habeck (Kleine Helden, große Abenteuer (Band 1): Vorlesegeschichten für jeden Tag - von Robert Habeck, Andrea Paluch, et al. | 3. April 2020) geriet mit Vorwürfen von der Verteilung wichtiger steuerfinanzierter Jobs im Familienumfeld ins mediale Kreuzfeuer. Was dies nun mit dem 13 Milliarden Deal von Viessmann zu tun hat, möchte ich kurz darlegen: Dr. Kai Lobo (ein Bruder des Internet-Kolumnisten Sascha Lobo) leitet laut Aussage von Eva Hermann und Andreas Popp von Berlin aus, das im Jahr 2022 einberufene Politik-Team der „Viessmann Climate Solutions“. Zuvor war Dr. Kai Lobo beim Energie-Unternehmen Steag als stellvertretender Leiter des Berliner Büros und als Referent für Energie-Politik tätig. Das Kernthema der heutigen Zeit mit der globalen CO2-Hysterie betrifft mittlerweile die Wirtschaft weltweit. Ich bin sicher: Mit dieser „Luft-Steuer“ wird und sollen in Zukunft gigantische Summen verdient werden. Ein Gewinnpotenzial, das sich natürlich auch ein gehobener Mittelständler mit dem Namen Viessmann nicht vom Brot nehmen lassen will. Ein kleiner Querverweis könnten die Verbindungen zwischen der Iqony - so heißt Steag heute und Viessmann sei. So geistert ein vielsagendes Bild durch das Internet, in welchem Dr. Kai Lobo (Leiter Public Affairs bei Viessmann) mit dem CEO / Vorstand von Iqony (Dr. Andreas Reichel) und dem Wirtschaftsminister Robert Habeck abgebildet ist. War das nur eine gewöhnliche Firmen-Besichtigung oder wurde hier ein „Schlachtplan“ erarbeitet, um die Verbraucher zu schröpfen? Interessant ist dabei, dass Dr. Lobo auch in der „Deutsche Energie-Agentur GmbH“ als persönlicher Referent aktiv war. Und zwar (laut Linked-In) von 2011 bis 2014. Sichern Sie sich jetzt die besten Geheimrats-Aktien und Anlagechancen vom Cambridge-Club.com Hier können Sie sich direkt kostenfrei anmelden:

Diese Bundesagentur soll laut Gesellschaftsvertrag bundesweit und international Dienstleistungen erbringen, um die energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung zu Energiewende und Klimaschutz auszugestalten und umzusetzen... Die Schlussfolgerungen daraus überlasse ich Ihrer Fantasie und Urteilskraft. Nur wollte ich Sie einmal mehr auf die engen Verbindungen von politischer und wirtschaftlicher Ebene hinweisen. Doch was wäre ein Geheimratsbrief ohne eine Anlageidee? Jedenfalls dürften konservative Anleger bei Carrier Global langfristig ein starkes Dividendenpapier in den Händen halten, mit dem Sie von der Vetternwirtschaft profitieren könnten. Weiterhin erlaube ich mir an dieser Stelle einen Hinweis für den Kraneshares EU Carbon Allowance ETF (ISIN: US5007675615) anzubringen, der von den künftig weiter steigenden CO2-Zertifikate-Preise in der EU profitieren wird. Den bestmöglichen Einsteigskurs werde ich Ihnen aber in der Gratis-Ausgabe nicht kommunizieren, sondern nur in unseren Premiun-Briefen. Zum Thema CO2 Verordnung auf EU-Ebene habe ich noch eine weitere Geschichte, die ich Ihnen aber bis zum nächsten Wochenbrief aufspare. Ihr Geheimrats-Team Robert Jungnischke, Rainer Hahn, Peter Becker, Andreas Lambrou und viele weitere Mitwirkende P.S.: Schauen Sie zur Wochenendunterhaltung bitte unbedingt das am Ende der Ausgabe verlinkte Youtube-Video "Beyond the Great Reset", das bereits 1,5 Millionen Mal aufgerufen wurde... Solange es noch nicht zensiert wurde? Sichern Sie sich jetzt die besten Geheimrats-Aktien und Anlagechancen vom Cambridge-Club.com Hier können Sie sich direkt kostenfrei anmelden:

Wir wünschen viel Erfolg bei Ihren Investments



Ihre Schlag-die-Börse Redaktion



Über www.schlag-die-boerse.com :

Rund um die Börse berichtet www.schlag-die-boerse.com über die spannenden Ereignisse an den Börsen und bietet in seinem wöchentlichen Newsletter inklusive Eilmeldungen einen kostenlosen Service an, der im deutschsprachigen Raum einmalig ist.





DISCLAIMER / Rechtliche Hinweise „SCHLAG DIE BÖRSE“:

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com). Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Redakteure, Mitarbeiter sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation von SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Die Publikationen von SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen. Die Veröffentlichungen von SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Die in den jeweiligen Publikationen von SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Diese Vergütung kann durch das Unternehmen über das die SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Dieser wird zunächst dadurch begründet, dass die der SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Der SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) und/oder mit ihm verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Der Börseninformationsdienst SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) ist ein Informationsprodukt von SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) und richtet sich vor allem an risikobewusste Anleger. Dabei stehen insbesondere Wachstums- und Technologiebranchen im Fokus, in denen sich derzeit bahnbrechende Umwälzungen und tiefgreifende Veränderungen abspielen und die mit großen Chancen wie Risiken verbunden sind. Die SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) informiert Sie mit seinen Publikationen schwerpunktmäßig über Smallcaps, die an der TSX-V, CSE, ASX, AIM sowie an der Frankfurter Börse, der Börse Berlin oder der Börse Stuttgart gelistet sind. Hierbei handelt es sich um Börsensegmente der höchsten Risikoklasse. Auf Grund möglicher geringer Liquidität, der sich potentiell plötzlich ändernden Nachrichtenlage des jeweiligen Unternehmens während oder nach den Veröffentlichungen unserer entsprechenden Informationen sowie niedriger Börsenkapitalisierung sind diese Werte höchst spekulativ bzw. extrem volatil und stellen nicht nur eine enorme Chance, sondern auch ein ebenso hohes Risiko für das vom Anleger eingesetzte Kapital dar. Ein Investment in Einzelaktien unterliegt grundsätzlich sehr starken Kursschwankungen. Den erheblichen Chancen stehen auch erhebliche Risiken gegenüber. Die Aktien der hier besprochenen Unternehmen unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären. wie jedem anderen Aktionär auch ein Totalverlustrisiko. Das Investment in die Aktien unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Sollten die Unternehmensziele nicht erreicht werden droht im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Der Herausgeber stellt seinen Abonnenten auf der Internetpräsenz und über Mailversand Informationen zur Verfügung. Ein Anspruch auf bestimmte Inhalte oder einen bestimmten Umfang der übermittelten Informationen besteht wie eine Aktualisierungspflicht für den Herausgeber keinesfalls. Jedes Aktieninvestment ist mit hohen Risiken verbunden. Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist darüber hinaus höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar. Eine Entscheidung zur Investition hinsichtlich einer bestimmten Aktie darf nicht auf der Grundlage der Informationen dieses Marketingnewsletters erfolgen. Alle Leistungen des Informationsdienstes der SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) dienen ausschließlich Informationszwecken.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch unseren Informationsdienst und den damit verbundenen Leistungen keinerlei verbindliche Beratungsleistungen erbracht oder ersetzt werden können. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, beispielsweise für Verluste, die durch die Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen folgen oder bzw. und folgen könnten. Alle hier bereit gestellten Informationen zu Aktien, insbesondere sämtliche Publikationen von SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) stellen weder ein Verkaufsangebot dar, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der besprochenen Wertpapiere. Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen, oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Börsenprospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit solchen Angeboten herausgegeben werden.

Aufgrund des spekulativen Charakters der dargestellten Unternehmen ist es durchaus möglich, dass bei Investitionen Kapitalminderungen, bis hin zum Totalverlust, eintreten können. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich irgendeines Wertpapiers darf nicht auf der Grundlage der Publikation SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) bzw. jeder anderen Publikation von SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) erfolgen. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, beispielsweise für Verluste, die durch die Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen folgen oder bzw. folgen könnten. Für Vermögensschäden übernehmen wir daher keinerlei Haftung. Zurückliegende Wert- oder Kursentwicklungen der besprochenen oder bereits besprochener Wertpapiere geben keine Anhaltspunkte auf die zukünftige Entwicklung. Der Herausgeber übernimmt keine Garantie, dass die genannten Kursziele erreicht werden. Alle auf diesen Seiten, in der Börsen-Mail und in E-Mail-Updates veröffentlichten Informationen sind sorgfältig recherchiert. Dies betrifft ebenso Informationen, die uns von Dritten zugetragen wurden. Dabei verlassen wir uns ausschließlich auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Trotz aller Sorgfalt ist es leider nicht möglich für die Richtigkeit der veröffentlichten Daten und Informationen auf diesen Seiten zu garantieren. Somit schließen wir jegliche Haftungsansprüche grundsätzlich aus. Alle Texte, Nachrichten und Daten auf diesen Seiten dienen lediglich zur Information der Besucher und geben lediglich die Meinung des Herausgebers am Tage des Erscheinens wieder. Herausgeber und Mitarbeiter von SCHLAG DIE BÖRSE (schlag-die-boerse.com) sind keine professionellen Investitionsberater. Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder verteilt werden.

Impressum:

SCHLAG DIE BÖRSE

Manuel Iten

Riedstrasse 18

8703 Erlenbach (Schweiz)

agentur@schlag-die-boerse.com

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 5 TMG:

Manuel Iten

Riedstrasse 18

8703 Erlenbach (Schweiz)