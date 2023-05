Die Aktienanleihe von HSBC mit der ISIN DE000HG7D5P3 zahlt einen fixen Kupon von 7,7 Prozent p.a., durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 8,4 Prozent p.a., wenn der Index am Bewertungstag (15.3.24) auf oder über dem Basispreis von 4.000 Punkten schließt. Andernfalls erhalten Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der exakt die Indexperformance abbildet. Puffer 7,6 Prozent.

Express-Zertifikat mit 67,50 Euro Kupon (maximal Juli 2029)

Die anfängliche Tilgungsschwelle des Express-Zertifikats (ISIN DE000HVB7PE8, Zeichnung bis 5.5.23 zu 1.010 Euro) der HVB wird auf Höhe des Schlusskurses vom 5.5.23 festgesetzt, die Barriere bei 60 Prozent (= Puffer 40 Prozent) definiert, was aktuell ca. 2.600 Punkten entspräche. Sollte der Index nach einer anfänglich „langen“ Periode am ersten Bewertungstag 2.7.24 auf oder oberhalb der Tilgungsschwelle liegen, wird das Zertifikat vorzeitig fällig und zum Nominalwert (1.000 Euro) plus Express-Kupon von 67,50 Euro zurückgezahlt (Rendite 4,8 Prozent p.a.).

Bei einem Kurs unter der Tilgungsschwelle verlängert sich die Laufzeit zumindest bis zum nächsten der jährlichen Bewertungstage (2.7.25), an denen die Tilgungsschwelle jeweils 5 Prozent sinkt. Die möglichen Renditen betragen dann 5,5 Prozent p.a. bzw. 5,6 Prozent p.a. (bei vorzeitiger Fälligkeit im Jahr 2026, 2027 oder 2028). Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, wird am finalen Bewertungstag (2.7.29) nur noch die Barriere betrachtet: Solange sie nicht unterschritten wird, erzielen Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.405 Euro (Rendite 5,5 Prozent p.a.). Sollte der EuroStoxx50 dagegen unter der Barriere schließen, erhalten Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der die negative Wertentwicklung eines Direktinvestments gegenüber dem Anfangsniveau widerspiegelt.

ZertifikateReport-Fazit: Der EuroStoxx50 ist für viele Anleger ein zentraler Portfoliobaustein. Wer auf dem aktuellen Indexstand eine defensive Alternative zum Direktinvestment sucht und dabei bereits Erträge bei seitwärts tendierenden Notierungen erzielen will, wählt seine Strategie nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Anlagehorizont.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den EuroStoxx50-Index oder von Anlageprodukten auf den EuroStoxx50-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen