APA ots news: oecolution austria: Fehlende Strompreiskompensation gefährdet Jobs in Österreich

Zehetner: Appell zum Handeln anlässlich des Tags der Arbeit

Wien (APA-ots) - Österreich hat die Strompreiskompensation gemäß EU-Emissionshandelsrichtlinie noch immer nicht umgesetzt - im Gegensatz zu zahlreichen anderen europäischen Ländern. "Am 1. Mai sollten wir daran denken, wie wir Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz unter einen Hut bringen, damit es auch künftig Arbeit und Wertschöpfung in Österreich gibt", so oecolution-Geschäftsführerin Elisabeth Zehetner anlässlich des morgigen Tags der Arbeit. Um Wettbewerbsnachteile der energieintensiven Industrie im internationalen Standortvergleich abzufedern, könnten diese Kosten entsprechend der "Emission Trading System"-Richtlinie (ETS) der EU teilweise rückerstattet werden. Ziel dieser Regelung ist es, die Verlagerung der energieintensiven Produktion (und der damit einhergehenden CO2-Emissionen) in Länder außerhalb des EU-Emissionshandelssystems zu verhindern.